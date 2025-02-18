Потрібна підтримка США: Стармер зробив заяву про розміщення європейських військ в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зобов'язання США щодо безпеки – єдиний спосіб забезпечити тривалий мир в Україні. І поки що занадто рано говорити, скільки британських миротворчих військ Стармер готовий розгорнути.

Про це повідомляє Reuters.

Стармер відповів на запитання про те, що означатимуть гарантії безпеки від США і яку роль відіграватимуть будь-які миротворчі війська, прем’єр сказав, що обговорення все ще перебуває на ранній стадії.

Водночас політик зазначив, що після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого стало зрозуміло, що їм доведеться підвищити витрати на оборону та взяти на себе більше відповідальності за безпеку на континенті.

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"Європа повинна зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на землі поряд з іншими, якщо буде довгострокова мирна угода, але повинна бути підтримка США, тому що гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну", – розповів Стармер.

Він очікує ще одного раунду переговорів з європейськими лідерами щодо України після свого повернення з поїздки до Вашингтона. Там наступного тижня прем’єр Британії зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити майже трирічну війну в Україні.

Нагадаємо, 16 лютого Стармер став першим європейським лідером, який заявив, що готовий ввести миротворчі війська до України.