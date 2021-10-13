Потрібна вказівка від Путіна: Кулеба розповів, як Лавров уникає зустрічі очільників МЗС країн "нормандського формату"

Українська сторона поки що не отримувала сигналів із РФ щодо готовності до зустрічі голів МЗС країн "нормандського формату".

Україна готова до зустрічі міністрів закордонних справ лідерів країн "нормандської четвірки", утім наразі жодних сигналів від Москви не надходило.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 13 жовтня.

За словами Кулеби, протягом року німецький або французький міністри закордонних справ запитували у нього про готовність до зустрічі у "нормандському форматі" на рівні голів МЗС. Кулеба уточнив, що щоразу висловлював їм свою готовність.

"Але щоразу ця зустріч не відбувалася через те, що міністр Лавров її всіляко уникає", - розповів Кулеба.

Кулеба також додав, якщо результатом останньої розмови президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним дійсно стане чітка вказівка від глави Кремля міністру закордонних справ Сергію Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів, і він це зробить, то український міністр буде “готовий до цієї розмови”.

"Тому, чекаємо на сигнал з Москви. Поки що жодних сигналів ми не отримували. Щойно вони там визначаться, ми будемо готові до такої зустрічі", - додав голова МЗС України.

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