Потрібна зброя більшого радіуса дії: Сунак планує закликати G7 збільшити спроможність України зупинити РФ

Прем’єр-міністр Ріші Сунак має намір закликати партнерів збільшити спроможність України зупинити російські сили.

Про це йдеться у пресрелізі, який розміщений на сайті британського уряду.

Сьогодні на зустрічі G7 прем’єр-міністр закликатиме міжнародних партнерів допомогти Україні подолати російські сили.

Підкреслюючи силу та рішучість міжнародної спільноти у підтримці України, прем’єр-міністр виступатиме за те, щоб зброя більшого радіуса дії надходила до українських збройних сил

Він розповість світовим лідерам, що складний потенціал допоможе захистити критично важливу цивільну інфраструктуру та зберегти лінію оборони. Очікується, що він також повторить свою пропозицію підтримки Великої Британії країнам, здатним надати Україні літаки для допомоги в безпосередньому конфлікті.

«Найближчі тижні будуть важкими для України, але вони також будуть важкими для Росії. Вони знову перестараються. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та просування вперед», - йдеться у повідомленні.

Раніше Сунак пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну аж до її перемоги у війні з РФ.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Британії Бен Воллес назвав справжню причину затримок із танками для України. За його словами, лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою. Мовляв, за останні 30 років армії країн НАТО насправді дуже ослабли. Як виявилося, техніка, яку теоретично могли б одразу відправити Україні, виявилася або не готовою до цього, або не відремонтованою взагалі.

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