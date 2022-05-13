"Потрібне терпіння": у Швеції та Фінляндії відреагували на протест Ердогана щодо їхнього вступу до НАТО

"Потрібне терпіння": у Швеції та Фінляндії відреагували на протест Ердогана щодо їхнього вступу до НАТО

Представники Швеції та Фінляндії заявили, що для них були неочікуваними слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо їхнього вступу до НАТО. Проте в цих країнах переконані, що всі питання можна вирішити.

Так, голова МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що лише нещодавно декілька разів бачилась зі своїм турецьким колегою.

Про це пише SVT.

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони (турки – ред.) нам нічого подібного не сказали. Ні посли НАТО, ні жодна з 30-ти країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн", – заявила Лінде.

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Водночас голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що його турецький колега позитивно відреагував на членство в Альянсі обох держав.

"У цьому процесі нам потрібне терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", – запевнив фінський міністр.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що не дивиться позитивно на намір Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і назвав ці держави притулком для "терористичних організацій".

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