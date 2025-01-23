Потрібні гарантії безпеки для України: Пісторіус про намір Трампа швидко закінчити війну

Насамперед слід говорити про припинення вогню, а потім про стійкий мир для України, а це означає, що потрібні гарантії безпеки з боку всіх інших країн, наголосив Борис Пісторіус.

Президент США Дональд Трамп хоче швидко закінчити війну Росії проти України. Однак важливе не лише припинення вогню, але й забезпечення стійкого миру та гарантій безпеки для України від інших країн.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає DW.

За його словами, насамперед слід говорити про припинення вогню, а потім про стійкий мир для України, а це означає, що потрібні гарантії безпеки з боку всіх інших країн.

"Незалежно від того, яким є порядок денний Дональда Трампа, Білого дому і нової адміністрації, ми повинні взяти на себе велику відповідальність", – сказав міністр.

Пісторіус зазначив, що у разі невиконання такого сценарію ймовірність повторного нападу Росії "всього за кілька років" дуже висока, і саме з розв’язанням цієї проблеми Європі доведеться зіткнутися "найближчими місяцями та роками".

Глава Міноборони Німеччини додав, що йому не подобається ідея публічних обговорень стратегії "щодо будь-яких переговорів на шляху до припинення вогню або навіть за його межами".

"Це не те, що ми маємо обговорювати публічно, тому що в іншому разі я можу надіслати електронного листа Володимиру Путіну, щоб повідомити йому про наші плани", - зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, після інавгурації президент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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