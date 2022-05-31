"Потрібні мирні рішення": у Росії заявили про бажання припинити "громадянську війну" в Україні

"Потрібні мирні рішення": у Росії заявили про бажання припинити "громадянську війну" в Україні

Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія готова провести переговори та підписати мирну угоду, яка припинить нібито громадянську війну в Україні.

Матвієнко також поскаржилась, що не бачить "такої зворотної реакції з боку Києва".

Про це спікерка Ради Федерації заявила на зустрічі з президентом Мозамбіку 31 травня, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка припинила б громадянську війну в Україні та привела до миру, але ми не бачимо такої зворотної реакції з боку Києва", – сказала Матвієнко.

Вона також повторила твердження російської пропаганди про те, що РФ начебто могла швидко завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, "але тоді були б жертви серед мирного населення".

Матвієнко поділилася вигадками про те, що нібито головним завданням "спецоперації" було знищення озброєння в Україні та укладення договору про позаблоковий та без'ядерний статус держави.

Спікерка Ради Федерації розповіла, що раніше "вже практично була підготовлена ​​угода, яка влаштовувала Україну та Росію" – коли РФ відвела війська від Києва та Харкова. За словами посадовиці, угоду не дозволили підписати "ті, хто здійснюють зовнішнє управління".

Нагадаємо, 30 травня прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути тристоронній формат переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та президентом РФ Володимиром Путіним.

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