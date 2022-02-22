"Потрібно негайно зупинити вторгнення до України": у Польщі закликали припинити економічні стосунки з агресором

У Польщі закликали припинити економічні відносини з державою-агресоркою.
Президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого провів засідання із польськими міністрами та зазначив, що потрібно негайно зупинити вторгнення Росії на територію України.
Про це повідомляє польське видання Оnet.pl.
У своїй промові після зустрічі із міністрами Анджей Дуда наголосив, що Польщі потрібно поговорити про свою архітектуру безпеки та зробити все, щоб зупинити вторгнення до України.
"Сьогодні російська армія перебуває у Білорусі, і є багато ознак того, що вона може не піти. Це вимагає від нас відповідних кроків щодо оборонної політики, а також, на нашу думку, дій з боку Північноатлантичного альянсу", - сказав Дуда.
Президент Польщі додав, що східний напрямок НАТО потрібно укріплювати.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький додав, що міцність Росії ґрунтується на сировині, яка є двигуном її економіки. За його словами, варто переосмислити питання, пов'язані із санкціями, а також сировиною та кліматичною політикою. Він наголосив, що неможливо, щоб в Україні гинули люди, а Захід продовжував вести справи з Росією.
"Не можна вести справи з агресором", - сказав Моравецький.
Лідер правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський додав, що зараз цивілізований світ повинен врятувати Україну.
"Польща має бути в безпеці, Україна має бути врятована, бо це стратегічний інтерес усієї Європи. Це також питання міжнародного права", - сказав Качинський.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією терористичних організацій "Л/ДНР".
Читайте також:
- Рада Федерації слідом за Держдумою ратифікувала договори з "ЛНР" та "ДНР" про "дружбу та співпрацю" з Росією
- Тимчасового повіреного у справах України в РФ викликали "на килим" після визнання Путіним ОРДЛО
- РФ заявила про вихід із "Мінських угод": у ТКГ повідомили, якими будуть подальші кроки переговорників