Потрібно повернути незаконно приватизовані газові мережі державі або громадам, - Тарас Батенко

Зокрема, "За майбутнє" закликає терміново розглянути у парламенті питання наявного монопольного становища на ринку постачання газу.

Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" за ініціативою осередків на місцях закликала Верховну Раду терміново розглянути питання наявного монопольного становища на ринку постачання газу та свавільного збільшення тарифів на розподіл блакитного палива.

Про це йдеться на сайті партії з посиланням на відповідну заяву під час погоджувальної ради в парламенті співголови групи "Партія "За майбутнє", народного депутата України Тараса Батенка.

Як зазначив народний депутат, початок опалювального сезону загрожує стати черговим фіаско уряду і всієї державної машини. Недалекоглядна політика держави щодо передання за безцінь у приватні руки родовищ власного природного газу, неспроможність збільшити власний видобуток газу призвели в кінцевому результаті до вкрай загрозливої ситуації напередодні опалювального сезону 2021–2022 років.

За його словами, "масла у вогонь підливає фактично монопольне становище на ринку постачання газу спритних ділків, які незбагненним чином зосередили в своїх руках абсолютну більшість газорозподільних мереж та безперешкодно заробляють надприбутки на простих людях, переходячи всі межі зараз, коли тарифи на газ б’ють світові рекорди".

"Депутатська група "Партія "За майбутнє" закликає терміново розглянути у Верховній Раді питання наявного монопольного становища на ринку постачання газу та свавільного збільшення ділками тарифів на розподіл газу. Зокрема, вважаємо за необхідне провести перевірку приватизації облгазів; повернути незаконно приватизовані газові мережі, майно та обладнання в державну або комунальну власність; встановити економічно обґрунтовані тарифи на розподіл газу. Якщо уряд не знає, як утримати ціни на газ, ми повинні використовувати ефективні рішення, які пропонують у регіонах, зокрема, на Волині!", наголосив Тарас Батенко.

Як зазначають у партії "ЗА МАЙБУТНЄ", ініціатива щодо перевірки приватизації облгазів та повернення незаконно приватизованих мереж у державну або комунальну власність — реакція громад на плани облгазів суттєво та безпідставно збільшити наступного року тарифи на транспортування газу. Зокрема, депутати Луцької міськради на сесії ухвалили звернення до парламенту, уряду та НКРЕКП з вимогою не допустити заплановане "Волиньгазом" майже триразове зростання тарифів. А мер міста, член політради партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Поліщук доручив департаменту економічної політики та юридичному департаменту міської ради дослідити, на якій підставі відбувалася приватизація збудованих за державні та людські кошти газогонів і вивчити питання позову до суду щодо здійснення реприватизації "Волиньгазу".

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