"Потрібно шукати мир", - Зеленський про важливі промови та телефонні дзвінки протягом дня

"Потрібно шукати мир", - Зеленський про важливі промови та телефонні дзвінки протягом дня

Президент України виступив на самітах НАТО, Великої сімки та ЄС.

24 березня було насичене на звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів світу. Зокрема, у форматі відеозв'язку він виступив на самітах НАТО, Великої сімки та Євросоюзу.

"Я зробив декілька важливих звернень до учасників саміту НАТО, саміту Великої сімки і до саміту лідерів Європейського Союзу, до парламенту Швеції. Все це заради підтримки для нашої держави, вона нам потрібна для нашого захисту. Говорив з президентом Литви паном Науседою, прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Усе заради того, щоб Росія зрозуміла одне - потрібно шукати мир. Росії також потрібно шукати мир. Проінформував президента Єгипту щодо поточної ситуації", - сказав Зеленський у нічному відеозверненні 25 березня.

Він нагадав, що війна, з якою до України вдерлася Росія, триває вже місяць.

"30-й день. Це вже місяць. Якби Росія знала, що на них чекає у нас таке, я впевнений, вони точно побоялися сюди іти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. Ми працюємо далі, домовляємося ще про нові", - зазначив Зеленський.

"Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби" – Володимир Зеленський

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