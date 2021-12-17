"Потрібно все це прибрати": Москва закликала НАТО "дати задню" до позицій 1997 року

"Потрібно все це прибрати": Москва закликала НАТО "дати задню" до позицій 1997 року

Позиція Москви полягає в тому, що необхідно прибрати усі військові об’єкти, які нібито з’явились поблизу Росії за останні роки.

Міністерство закордонних справ Росії закликало НАТО повернутися до позицій 1997 року.

Про це пише російський Інтерфакс з посиланням на заступника очільника МЗС РФ Сергія Рябкова.

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Повідомляється, що Москва наполягає на відведенні всієї військової інфраструктури НАТО на позиції 1997 року, тобто на поверненні до стану, яке існувало на момент укладання Основного акту Росія-НАТО.

Під час брифінгу 17 грудня Рябков, відповідаючи на питання про вимоги Росії від США, заявив, що останніми роками поблизу російських кордонів нібито з’явилося надто багато об’єктів.

"Мені потрібно було взяти мапи, щоб відзначити прапорцями та колами всі ті об'єкти, які з'явилися поблизу наших кордонів за всі останні роки, та стрілками намалювати, де хто літає, на яких літаках, і які кораблі проходять", — заявив заступника очільника МЗС Росії.

За словами Рябкова, позиція Москви полягає в тому, що "треба все це прибрати і повернутися до позицій 1997 року".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Відтак, Москва вимагає у НАТО юридично закріпити відмову від прийому України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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