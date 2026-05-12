Потрібно висувати жорсткі ультиматуми ультиматумів: дипломат про переговори з Путіним

У ЄС розпочали роботу над планом щодо можливих переговорів із Росією, і цей процес має стартувати не з компромісів, а з конкретних вимог до Кремля.

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

«Наразі тенденція до того, що путінський режим приречений, уже зрозуміла для всіх. Кая Каллас оголосила, що наприкінці місяця відбудеться нарада для вироблення європейського підходу до переговорів, і сподіваюся, що нарешті європейці не будуть заглядати в рота Путіну, а чітко й ясно сформулюють вимоги для того, щоб він ще, можливо, якийсь короткий період часу протримався», — зазначив Огризко.

Водночас дипломат наголосив, що Європі слід відмовитися від м’якої політики щодо Кремля.

«Інакше треба висувати Путіну ультиматум, уже досить гратися в ці ліберально-демократичні ігри. Для Путіна вони нічого не означають, крім того, що він сприймає це як слабкість Європи», — сказав він.

За словами Огризка, нині склався слушний момент для жорсткої позиції щодо Росії. Він також закликав не погоджуватися на формат переговорів, який нав’язуватиме Кремль.

«Треба не йти на поводу у Путіна і не приймати тих, кого він призначить на переговори — це повний маразм, але це традиція російської дипломатії. Росіяни дуже люблять призначати переговорників, які беруть їхню сторону», — пояснив дипломат.

Огризко також висловив сподівання, що Україна долучиться до підготовки спільного плану вимог до Росії.

«Натомість слід відпрацювати справді конкретний план вимог. Сподіваюся, що й Україна долучиться до підготовки такого плану, щоб Путіну чітко й ясно сказати: або ти забираєшся геть з України, і на цьому ми ставимо крапку, або тобі кінець. Тобто слід формулювати справу саме так», — наголосив він.

