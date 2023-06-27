Потрійна вигода: яка користь від путчу Пригожина для України

Від заколоту Пригожина Україна отримала одразу потрійну вигоду.

Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі телеканалу FREEДІМ.

1.ПВК "Вагнер" перестав бути бойовою одиницею на українсько-російському фронті.

"З величезною ймовірністю його більше в цій війні не буде. Він буде десь там в Африці", – припустив експерт.

2. Втрата мотивації російськими військовими.

"У них у всіх мотивації зменшилася в рази, і ми це скоро побачимо на фронті", — коментує Шейтельман.

3. Політичний наслідок.

"Весь світ побачив... що в Росії немає держави... Жоден з державних органів, який мав протидіяти перевороту, не взяв участі у протидії перевороту. Усі розбіглися, роз'їхалися хто куди, розлетілися... Ніхто не захищав Путіна – нуль людей", — підсумував він.

Нагадаємо, що після невдалої спроби бунту власник ПВК "Вагнер Євген Пригожин втік до Білорусі. Після свого бунту Пригожин висловився, що нібито не мав на меті повалення режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його ПВК.

Військовий експерт Михайло Притула проаналізував, хто в Росії може повторити "повстання" Пригожина.

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