Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Потрійна вигода: яка користь від путчу Пригожина для України

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
600
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потрійна вигода: яка користь від путчу Пригожина для України

Техніка бойовиків "Вагнера" у Липецькій області. Фото ілюстративне / Фото: із соцмереж

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, чому спроба путчу Пригожина вигідна Україні.

Від заколоту Пригожина Україна отримала одразу потрійну вигоду.

Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі телеканалу FREEДІМ.

  • 1.ПВК "Вагнер" перестав бути бойовою одиницею на українсько-російському фронті.

"З величезною ймовірністю його більше в цій війні не буде. Він буде десь там в Африці", – припустив експерт.

  • 2. Втрата мотивації російськими військовими.

"У них у всіх мотивації зменшилася в рази, і ми це скоро побачимо на фронті", — коментує Шейтельман.

  • 3. Політичний наслідок.

"Весь світ побачив... що в Росії немає держави... Жоден з державних органів, який мав протидіяти перевороту, не взяв участі у протидії перевороту. Усі розбіглися, роз'їхалися хто куди, розлетілися... Ніхто не захищав Путіна – нуль людей", — підсумував він.

Нагадаємо, що після невдалої спроби бунту власник ПВК "Вагнер Євген Пригожин втік до Білорусі. Після свого бунту Пригожин висловився, що нібито не мав на меті повалення режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його ПВК.

Військовий експерт Михайло Притула проаналізував, хто в Росії може повторити "повстання" Пригожина.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
600
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація