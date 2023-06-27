Потрійна вигода: яка користь від путчу Пригожина для України

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, чому спроба путчу Пригожина вигідна Україні.
Від заколоту Пригожина Україна отримала одразу потрійну вигоду.
Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі телеканалу FREEДІМ.
- 1.ПВК "Вагнер" перестав бути бойовою одиницею на українсько-російському фронті.
"З величезною ймовірністю його більше в цій війні не буде. Він буде десь там в Африці", – припустив експерт.
- 2. Втрата мотивації російськими військовими.
"У них у всіх мотивації зменшилася в рази, і ми це скоро побачимо на фронті", — коментує Шейтельман.
- 3. Політичний наслідок.
"Весь світ побачив... що в Росії немає держави... Жоден з державних органів, який мав протидіяти перевороту, не взяв участі у протидії перевороту. Усі розбіглися, роз'їхалися хто куди, розлетілися... Ніхто не захищав Путіна – нуль людей", — підсумував він.
Нагадаємо, що після невдалої спроби бунту власник ПВК "Вагнер Євген Пригожин втік до Білорусі. Після свого бунту Пригожин висловився, що нібито не мав на меті повалення режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його ПВК.
Військовий експерт Михайло Притула проаналізував, хто в Росії може повторити "повстання" Пригожина.
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