Потроху закінчуються: Маркарова про те, скільки у США залишилося грошей для України

Наразі в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України.

Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова, передає "Голос Америки".

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Видання нагадало, що існує два джерела надходження грошей на зброю та безпекову допомогу, створені спеціально для допомоги Україні. Програма президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority) PDA США надаює зброю, яка вже є на складах. Ініціатива сприяння безпеці України (USAI) фінансує довгострокові контракти на озброєння.

Зазначається, що гроші на USAI витрачені всі. За програмою PDA Пентагон з'ясував, що завищив вартість зброї, надіслану Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,6 мільярда доларів, який повільно скорочується. Наразі на придбання нового озброєння для заміни старого залишається лише 1 мільярд доларів.

Маркарова заявила, що Києву потрібні усі програми допомоги.

"США купували (озброєння) в американських виробників тут, у США, як-от безпілотники, ракети та перехоплювачі для протиповітряної оборони, і я можу продовжувати, і ви не можете взяти це з програми PDA. Вам потрібно звертатись до промисловості, щоб вони виробляли це. Тож так, існує ця програма президентських повноважень, і ми намагаємося разом із вашими військовими знайти все, що ще існує для використання, і не опускатися нижче вашої критичної готовності, але це важко", – зазначила дипломатка.

За її словами, "зараз усі очі прикуті до Конгресу", і Київ сподівається, що законодавці "зможуть знайти необхідне рішення".

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Тим часом у Білому домі попередили, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

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