Потураєв: Канали «Резидент» та «Легітимний» - це загроза нацбезпеці України

© УНІАН

Реклама

Парламентарій вказав, що Telegram — це екосистема, яку потрібно розглядати саме в такому вигляді. Через це, боротьба з цим месенджером не є ефективною ні для якої країни: заблокувати акаунт або канал в Telegram неможливо не тільки для України, а й для будь-якої держави.

За його словами, росія направила на роботу в Telegram тисячі своїх агентів, вони щоденно працюють над проштовхуванням роснаративів в цій мережі, а головна ціль — маніпулювання свідомістю. Зокрема, мова йде про канали «Резидент» та «Легітимний», які направлені на проштовхування наративів ворога серед українського суспільства.

За його словами, ці канали постійно «лякають українців, роблять якісь кризові ситуації, сварять нас між собою, та сіють недовіру до державних інституцій». В той ж час, спецслужби України докладають колосальних зусиль, щоб боротися з ворожою агентурою.

Реклама

Для вирішення цієї проблеми Потураєв бачить тільки законодавче вреголювання — прийняття відповідного законопроекту, який активно розбляється ним і Миколою Княжицьким.

«Єдиний шлях, якщо йти шляхом законодавства, мати такий закон, який у легітимний спосіб надати можливість штрафувати, домагатися штрафу в міжнародних судах», — підкреслює депутат.