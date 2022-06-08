"Потужний і вагомий захід": Зеленський відзвітував про інвестиційну конференцію

"Потужний і вагомий захід": Зеленський відзвітував про інвестиційну конференцію

Президент Володимир Зеленський заявив, що 8 червня закликав учасників інвестиційної конференції, серед яких були представники найбільших світових фондів, інвестувати в Україну.

Зеленський наголосив, що це був непублічний, проте вагомий захід.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Звернувся сьогодні до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів. Захід хоча й непублічним був, але все ж таки дуже вагомим, потужним. Запросив їх інвестувати в Україну. Інвестуйте", – сказав президент.

Неадекватні ідеї РФ і тяжкі бої у Сєвєронецьку – звернення Зеленського за 8 червня

Нагадаємо, за прогнозами Світового банку, 2022 року економіка України скоротиться на 44%, а війна може тривати і після нового року.

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