Потужний удар по аеродрому в Таганрозі: у Путіна вибухнули погрозами

Москва зробить це тоді, коли вважатиме доцільним.

Російська Федерація нібито готова відповісти на український ракетний удар по аеродромі в Таганрозі Ростовської області.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

З його слів, "відповідь буде обов'язково". Мовляв, Москва зробить це тоді, коли вважатиме доцільним.

"Хочу вам нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву міністерства оборони РФ, яка була вчора, де чітко сказано, що відповідь буде", - висловився Пєсков.

Нагадаємо, у Росії пригрозили, що можуть знову вдарити ракетою "Орешнік" по території України. В міноборони РФ випустили термінову заяву, в якій наголосили, що удар буде помстою за нові атаки ракетами ATACMS з боку України.

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