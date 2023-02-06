Потужний землетрус у Туреччині та заяви Резнікова: головні новини ночі 6 лютого

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 6 лютого:
- У Туреччині та Сирії стався дуже сильний землетрус: зруйновано будинки, є загиблі. Читати далі –>
- Росія та Іран планують виробляти безпілотники в РФ та створити швидший дрон - WSJ. Читати далі –>
- "Це для мене є новиною": Резніков не планує очолювати інше міністерство - ЗМІ. Читати далі –>
- Стало відомо, коли країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання Україні - Резніков. Читати далі –>
- Не всі кадрові ротації наберуть голоси - Железняк про зміни в Кабміні. Читати далі –>
Читайте також: