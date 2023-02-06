Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Потужний землетрус у Туреччині та заяви Резнікова: головні новини ночі 6 лютого

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5019
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потужний землетрус у Туреччині та заяви Резнікова: головні новини ночі 6 лютого

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 лютого:

  • У Туреччині та Сирії стався дуже сильний землетрус: зруйновано будинки, є загиблі. Читати далі –>
  • Росія та Іран планують виробляти безпілотники в РФ та створити швидший дрон - WSJ. Читати далі –>
  • "Це для мене є новиною": Резніков не планує очолювати інше міністерство - ЗМІ. Читати далі –>
  • Стало відомо, коли країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання Україні - Резніков. Читати далі –>
  • Не всі кадрові ротації наберуть голоси - Железняк про зміни в Кабміні. Читати далі –>

Читайте також:

Відставка Олексія Резнікова може відбутися цього тижня - ЗМІ

Відставка Олексія Резнікова може відбутися цього тижня - ЗМІ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5019
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація