Потужний удар по іміджу Путіна: що означає масована атака дронів на Москву для України

Дронова атака на Москву перед парадом стала серйозним викликом репутації Кремля / © Associated Press

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Масована атака безпілотників по Москві напередодні «параду перемоги» — це не лише військовий сигнал, а й удар по іміджу російської влади в очах союзників Кремля.

Таку думку висловив дипломат Вадим Трюхан в ефірі КИЇВ24.

«Рекордна кількість дронів летіла на Москву. І це, безумовно, має вплив на тих лідерів, які прямують чи вже прибули до столиці РФ на парад», — зазначив Трюхан.

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За його словами, факт того, що навіть під час подібних «помпезних» заходів росіяни не можуть гарантувати безпеку у власній столиці, ставить під сумнів «образ непереможності», який Путін намагається транслювати.

Водночас дипломат підкреслив, що Україна має використати цю ситуацію для посилення міжнародної підтримки: «Нам треба дуже щільно попрацювати з французами, британцями. Особливо на тлі того, що нове керівництво Німеччини вже відзначилося масштабним пакетом допомоги».

«Нам необхідна першокласна сучасна зброя: ракети, дрони, артилерійські снаряди. Не можна розслаблятися — потрібно тиснути і мобілізувати коаліцію рішучих», — наголосив Трюхан.

Нагадаємо, у Москві почалися масштабні відключення мобільного інтернету. Такі дії плануються і на 9 травня. Як вважає військовий оглядач Денис Попович, російська влада намагається приховати як сліди атак дронів, так і унеможливити їхнє коригування.

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