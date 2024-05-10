Поведінка білого дому щодо України призведе до "вічної війни" - Foreign Policy

Допомога має бути спрямована на посилення позицій Києва перед переговорами, які неминучі.

Поведінка влади Сполучених Штатів щодо російської агресії проти України нагадує стратегічну "відмазку" і може призвести до ще однієї війни.

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Про це пише американський журнал Foreign Policy.

Видання зазначає, що наразі оптимізм щодо ситуації в Україні не доречний попри те, що найгіршого сценарію вдалось уникнути. Ухвалений Конгресом законопроект про допомогу Україні може стати останнім, а існуючий пакет допомоги зможе поставити Київ у більш вигідне положення для майбутніх переговорів.

"Загалом Україна залишається слабшою стороною. Допомога Заходу не змінила цю реальність, — заявляється в публікації. - Білий дім представив ситуацію як вибір "все або нічого": затвердити фінансування або спостерігати за загибеллю України. Така риторика містить моторошні відгомони війн від В'єтнаму до Афганістану, де Сполучені Штати продовжували вкладати ресурси в безнадійні конфлікти, бо жоден американський лідер не хотів нести відповідальність за невдачу".

У статті зазначається, що повна перемога України "неможлива", і що ключові питання щодо допомоги Україні залишаються відкритими: чого саме Вашингтон намагається досягти в Україні і чим він готовий ризикнути.

"Політологи зазначають, що будь-яке закінчення цієї війни включатиме дипломатичні переговори. Деякі роблять висновок, що якщо переговори неминучі, то їх слід почати раніше, ніж пізніше. Інші стверджують, що Україна повинна поліпшити свою бойову позицію, перш ніж приступити до переговорів. Уряд у Києві стверджує, що Росію має бути повністю вигнано з України, включно з Кримом, перш ніж почнуться переговори. Деякі навіть стверджують, що зміна режиму в Москві є попередньою умовою миру", - ідеться в публікації.

Разом з тим, на думку видання, Білий дім вибрав правильно позицію, що допомога має бути спрямована на посилення позицій Києва перед переговорами.

"Але тут виникають додаткові питання: як визначити, коли настав момент переговорів? Якщо Україна продовжить битися, покращиться чи зменшиться її переговорна сила? Розрахунки також ускладнюються плутаниною щодо того, чого США намагаються домогтися в Україні. Дехто наголошує на широких, універсальних принципах, таких як захист демократії або захист міжнародного порядку... Більш тверезі аналітики стверджують, що головна мета Америки в озброєнні України — знекровити Росію. Вони стверджують, що збереження припливу зброї дає змогу Заходу зменшити військовий потенціал Росії розумною ціною. Однак як мета ослаблення Росії має на увазі довгострокову, напівпостійну прихильність війні", - дійшли висновку в журналі.

Нинішня позиція Білого дому є стратегічною "відмазкою", головний ризик від якої може призвести до "вічної війни" і призведе до гіршої поразки, ніж це можна було очікувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна зможе перемоги у війні з Росією за наявності трьох чинників.

Крім того, ми раніше інформували, що в МЗС Британії розкрили, який урок Захід так і не засвоїв після вторгнення Росії до України.

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