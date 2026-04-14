Повернення чоловіків до України з Німеччини: Мерц зробив важливу заяву

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Німеччина солідарна з зусиллями Києва щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу. Тому Берлін готує механізми для повернення українських біженців додому.

Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Підтримка мобілізаційних зусиль Києва

Мерц наголосив, що офіційний Берлін розуміє та підтримує політику України щодо обмеження виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану.

Реклама

«Ми підтримуємо зусилля України щодо обмеження виїзду чоловіків призовного віку до ЄС. Це абсолютно необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе, щоб зберігалася єдність українського суспільства і щоб країну можна було відбудувати. І ми бачимо тут відчутний прогрес в інтересі обох сторон», — підкреслив німецький лідер.

Спрощення механізму повернення додому

Окрім мобілізаційних питань, сторони обговорили механізми репатріації українців, які наразі перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом. За словами Мерца, Німеччина готова сприяти тому, щоб процес повернення громадян на батьківщину був максимально організованим і легким.

Канцлер зауважив, що в цьому питанні вже спостерігається «відчутний прогрес», оскільки обидві сторони зацікавлені у відновленні кадрового потенціалу України.

Чому це важливо

Заява Мерца фактично закріплює зміну підходу європейських лідерів до питання українських біженців: від простого надання притулку до активної допомоги Україні в поверненні людей для оборони та відбудови. Це також є сигналом для українських громадян у Німеччині, що питання їхнього повернення стане однією з пріоритетних тем міждержавного діалогу в найближчій перспективі.

Реклама

Станом на початок 2026 року Німеччина залишається однією з країн із найбільшою кількістю українських біженців, значну частину яких становлять чоловіки призовного віку. Питання їхнього статусу та можливого повернення неодноразово ставало предметом дискусій у німецькому Бундестазі.

Раніше повідомлялося, що Україна та Німеччина домовилися про нові пакети допомоги. Це стосується ППО, далекобійної зброї, дронів і боєприпасів.