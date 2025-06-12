Повернення дітей і санкції: Келлог розповів, що обговорює Трамп із Путіним у приватних розмовах

Кіт Келлог. / © Associated Press

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Дональд Трамп підтримує прямі контакти з лідерами, включно з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, і нещодавно вже двічі спілкувався з президентом РФ.

Про це заявив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог під час дискусії на Брюссельському форумі German Marshall Fund.

За словами Келлога, Трамп віддає перевагу особистим розмовам, які дозволяють отримувати повну картину ситуації, що виникла навколо війни в Україні.

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“Його сила — в інстинктах і в тому, що він просто бере слухавку і говорить. Це лідер, який запитує: де ви хочете бути?”, — сказав Келлог на Брюссельському форумі.

Келлог підкреслив, що Байден, на відміну від Трампа, не контактував з Путіним уже понад чотири роки, тоді як Трамп продовжує активно обговорювати ситуацію з ключовими гравцями, включно з європейськими лідерами — прем’єром Британії Стармером, канцлером Німеччини Мерцом, а також із Зеленським.

За словами Келлога, під час недавньої зустрічі з Зеленським Трамп підняв гуманітарне питання — повернення українських дітей, насильно вивезених до РФ.

“Ми приблизно знаємо, скільки цих дітей, де вони — і можемо повернути їх. Він [Трамп] це бачить і розуміє ціну війни”, — наголосив Келлог.

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Келлог також згадав про новий законопроєкт про санкції проти РФ, який готує сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Очікується, що документ може бути представлений до саміту G7 у Канаді. Він має понад 90 співавторів, і шанси на його винесення на голосування в Сенаті зростають.

“Зараз ми застосовуємо санкції лише на рівні “трійки” з десяти можливих. Особливо у сфері контролю за “тіньовим” флотом, що перевозить нафту до Індії та Китаю через Балтику”, — пояснив Келлог.

За його словами, США вже мають досвід перехоплення нелегальних постачань — як це було за першої адміністрації Трампа у випадку з Північною Кореєю.

Раніше повідомлялось, що на полях саміту G7, який відбудеться в Канаді, готуються двосторонні зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та іншими іноземними лідерами.

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