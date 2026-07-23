Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Часті зміни військових керівників та реформ показують, що президент України Володимир Зеленський вміє підлаштовуватися під обставини, але така постійна зміна кадрів під час війни створює ризики для його влади.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Журналісти зазначають, що нещодавня суперечка між уже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським вилилася у серію резонансних кадрових рішень.

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Повідомляється, що спочатку очільник держави звільнив очільника оборонного відомства, але згодом відправив у відставку й головнокомандувача, призначивши на його посаду молодшого за віком військового начальника, який є союзником ексочільника Міноборони.

Для соратників Володимира Зеленського його готовність реагувати на громадську думку та коригувати рішення є проявом сили української демократії. Водночас аналітики вказують і на зворотний бік такої тактики.

«Гарна новина полягає в тому, що він виправляє курс. Погана новина — те, як часто і відверто він це робить. Він згинається. У нього є певні сумніви як особистість. Він невпевнений у собі», — зазначила керівниця програми з питань України в Chatham House у Лондоні Орися Луцевич.

Експерти видання припускають, що однією з причин недоглядів у внутрішній політиці стала постійна зосередженість українського президента на міжнародній арені та залученні оборонної допомоги від партнерів.

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Експерти також розмірковують, чи повернеться Михайло Федоров в уряд. Політолог Володимир Фесенко переконаний: якщо Федоров знову очолить Міністерство оборони, це повністю змінить політичну ситуацію в країні.

«Якщо Федоров повернеться на посаду міністра оборони за нинішньої ситуації, в Україні виникне паралельний центр влади. Це буде початком політичного кінця Зеленського», — розповів Володимир Фесенко у коментарі виданню.

За даними джерел NYT, Володимир Зеленський не планує поновлювати Федорова на посаді очільника оборонного відомства та має намір висунути іншу кандидатуру, аби уникнути політичного розколу всередині владної команди.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, Михайло Федоров, який майже сім років входив до складу уряду й останні шість місяців очолював Міноборони, 15 липня пішов у відставку. Після звільнення він публічно піддав гострій критиці Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на усуненні Головнокомандувача з посади.

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Через це у багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова.

Також ми писали, що Володимир Зеленський пропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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