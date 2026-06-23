Орден "Новою поштою" і $524 млрд під загрозою: що розсварило Україну та Польщу

© ТСН.ua

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Дипломатичний скандал навколо рішення польського президента Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського спровокував безпрецедентний демарш українських лідерів.

У відповідь чинний глава держави та всі колишні лідери України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — демонстративно повернули свої польські відзнаки, що поставило під загрозу економічну співпрацю країн напередодні великої конференції з відбудови в Гданську.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Польщі прийняли повернуту нагороду від Зеленського та згадали слова Папи Римського

Польська влада отримала орден Білого Орла, який Володимир Зеленський повернув «Новою поштою». Як повідомив речник президента Польщі Рафал Лескевич, найвищу державну нагороду передадуть на зберігання до Канцелярії президента, і більше нікому не вручатимуть через закінчення терміну дії сертифіката.

«Його більше нікому не вручатимуть. Термін дії сертифіката закінчується, тому орден і його сертифікат передаються на зберігання до Канцелярії президента», — пояснив речник Кароля Навроцького.

За словами Лескевича, польський президент Кароль Навроцький був готовий до діалогу перед скасуванням наказу про нагородження, проте розмова не відбулася з провини Києва. Він зазначив, що українська сторона двічі намагалася вийти на зв’язок, але Зеленський зрештою відмовився від телефонної розмови з Навроцьким.

Згодом на тлі дискусій навколо УПА прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав слова Папи Івана Павла II про примирення.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

«25 років тому у Львові Іван Павло II сказав: "Нехай очищення історичної пам’яті призведе кожного до готовності ставити на перше місце те, що об’єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській спільноті, братерській співпраці та справжній солідарності"», — написав прем’єр-міністр у соцмережі.

Конференція у Гданську: Зеленського та Навроцького не буде

Українську делегацію на конференції з відновлення України (URC-2026) у польському місті Гданськ, яка відбудеться 25-26 червня, очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. До складу команди увійдуть урядовці, парламентарі, керівники держкомпаній, а також представники бізнесу та громад.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко

За словами очільниці Кабміну, головне завдання делегації — досягти конкретних домовленостей задля оборони й стійкості країни, розширити економічну співпрацю та підписати низку важливих угод із міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення української енергетики.

Свириденко підкреслила, що Україна налаштована на конструктивне та взаємовигідне партнерство заради спільної європейської безпеки і тривалого процвітання.

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Речник президента Польщі Рафал Лескевич зазначив, що польського лідера та його представників не запросили на майбутню конференцію з питань відбудови України в Гданську, тому польська делегація там не буде присутня. Також це заявляв керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Водночас речник польського уряду Адам Шлапка висловив здивування дискусією через відсутність запрошення для президента Кароля Навроцького на конференцію з відновлення України у Гданську. На його думку, закиди речника Навроцького та міністра Пшидача є політичною грою, адже вони ігнорують специфіку різних дипломатичних форматів.

Як Шлапка пояснив, ця конференція є виключно урядовим заходом, тому участь президентів у ній не передбачено. Як приклад він навів аналогічні конференції в Берліні та Римі, де лідери Німеччини та Італії також не були присутні.

Крім того, речник згадав, що сам Навроцький раніше проводив безпекові зустрічі з країнами Балтії та Північної Європи в суто президентському форматі, куди урядовців не кликали. Шлапка підкреслив, що в цій ситуації немає жодного злого умислу, і додав, що президентський палац узагалі не цікавився цим заходом, хіба що у негативному контексті.

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Позиція Єврокомісії щодо напруження у польсько-українських відносинах

Єврокомісія відстежує напруження у відносинах між Україною та Польщею, проте має досвід врегулювання подібних двосторонніх проблем.

Про це у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, навівши як приклад успішне розв’язання складних питань навіть з Угорщиною.

Прапор Європейського Союзу / © Getty Images

Кос також розповіла про майбутню конференцію з відновлення України, яка пройде 25–26 червня у Гданську. На захід очікують понад п’ять тисяч учасників, серед яких представники бізнесу, урядів та міжнародних фінансових інституцій. Головна мета — залучити європейські кошти для підтримки інвестицій та зниження ризиків у воєнний час, а також підписати понад 20 конкретних проєктів.

Окремо єврокомісарка згадала анонсоване на липень відкриття наступних п’яти переговорних кластерів для України та Молдови. З боку Єврокомісії все готово, тож тепер справа за виконанням умов самими країнами. Остаточне рішення ухвалюватимуть держави-члени ЄС, але Кос налаштована оптимістично і чекає на прогрес якщо не в липні, то найближчим часом.

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Скандал із орденом Білого Орла об’єднав українців

Користувачі українського сегменту Threads звернули увагу, що рішення польського президента забрати у Зеленського орден неабияк об’єднало народ.

Українці іронічно прокоментували образу Польщі, що Зеленський відправив орден «Новою поштою»: «Канцелярія Навроцького явно розраховувала на довгу драму, де Україна буде виправдовуватися, просити чи щось доводити. А тут приїхав кур’єр, віддав коробку — і весь їхній сценарій для хайпу зламався. Тому вони тепер так і бісяться, бо їх просто помножили на нуль».

Реакція українців на скандал із орденом Білого Орла / © соцмережі

Реакція українців на скандал із орденом Білого Орла / © соцмережі

Частина користувачів платформи вважає рішення Навроцького та останні заяви, які лунають від польських політиків, неправильними. Вони навіть порівнюють Варшаву з Москвою, бо ті «вибрали варіант накопичення образ, як москалі, з червоними лініями» через історичні події.

Чим загрожує скандал між Україною та Польщею

Дипломатичний скандал, що розгортається між Польщею та Україною, ставить під загрозу мільярдні контракти на відновлення України напередодні масштабної конференції у Гданську, повідомляє Bloomberg.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цю суперечку між Польщею та Україною потенційною стратегічною помилкою з негативними наслідками для бізнесу та геополітики.

Конфлікт із Україною загрожує економічним інтересам Польщі / © ТСН

Конфлікт загрожує економічним інтересам Польщі, яка планувала стати головним хабом у відбудові України, оціненій Світовим банком у 524 мільярди доларів. Інвестори та бізнес-спільнота, зокрема голова Кредобанку Якуб Карновський, попереджають: якщо польські компанії втратять можливості через політичні чвари, їхні місця займуть конкуренти з інших країн.

Експерти нагадують, що скандал нашарувався на давні проблеми — від протестів фермерів через українське зерно до антиімміграційних настроїв. На тлі затягування мирних переговорів під керівництвом США стабільність у тилу є критичною, проте аналітики скептично оцінюють шанси на швидке примирення, прогнозуючи ускладнення для майбутніх угод.

Авторитет Польщі у світі знизився

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла стратегічною помилкою, яка суттєво послабила міжнародні позиції Варшави. За його словами, хоча присвоєння українському підрозділу імені діячів УПА є болючим і неприйнятним для поляків через пам’ять про Волинську трагедію, дії Навроцького виявилися неефективними. Україна назву підрозділу не змінить, а отже Варшава програла цей дипломатичний раунд.

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Польський прапор / © Associated Press

«Президент Навроцький вживає неправильних заходів. Насамперед, це просто неефективно, бо, звісно, треба вимагати поваги до нашої пам’яті про жертв на Волині. Натомість виявилося, що він вжив цих заходів, відібрав орден, і це скрізь коментують та критикують. Натомість ніщо не вказує на те, що Україна змінить цю назву (для військового підрозділу "імені героїв УПА" — ред.). Інакше кажучи, ми не виграли цей обмін ударами», — висловився ексочільник МЗС Польщі.

Чапутович зазначив, що висока підтримка дій президента серед польського суспільства зумовлена нерозумінням міжнародних контекстів. Натомість західні партнери тепер сприйматимуть Польщу з підозрою як сторону, що лише ускладнює домовленості, і не запрошуватимуть її до ухвалення важливих рішень щодо України.

Дипломат переконаний, що замість емоційного кроку з нагородами Варшава мала використати класичні інструменти: дипломатичну ноту, виклик посла чи резолюцію Сейму. Натомість зараз Київ отримав явну перевагу, демонстративно повернувши польські ордени.

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