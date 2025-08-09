Путін виходить з тіні: ексрадник Трампа назвав справжню мету візиту "фюрера" на Аляску

Володимир Путін. / © Associated Press

Російському диктатору Володимиру Путіну сильно потрібна зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Цю подію він називає перемогою для “фюрера” Кремля.

Про це розповів колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон у коментарі “24 Каналу”.

Путін, який перебував у вигнанні після повномасштабного вторгнення до України 2022-го, повертається на публіку та перебуватиме на одному рівні з президентом США. Диктатор розуміє, що це його важливий шанс, каже американський політик.

“Путін спробує використати зустріч з Трампом. Він вважає, що це його шанс повернути довіру Трампа та спробувати маніпулювати ним. Путін приїде з якимось планом щодо війни. Можливо, він вже передав його Віткоффу”, - наголошує Болтон.

З його слів, “фюрер” Кремля спробує підставити президента України Володимира Зеленського. Йому потрібно усе перекрутити.

“Думаю, що Росії вигідно розтягнути ці переговори на певний час. Він хоче поставити Зеленського в таку позицію, щоб той відхилив переговори. Путін хоче показати, що буцімто Зеленський "проти миру". Я не думаю, що Росії цікаво швидко завершити переговори”, - переконаний Болтон.

Нагадаємо, Дональд Трамп проведе зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним 15 серпня у американському штаті Аляска. Український лідер Володимир Зеленський каже, що Аляска “дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України”.

