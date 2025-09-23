Повернення українських дітей: Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Викрадення українських дітей Росією — це один із найстрашніших злочинів війни. Президент Володимир Зеленський сьогодні наголосив на важливості світової реакції на це та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, щоб повернути всіх викрадених маленьких українців додому.

Про це він заявив під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у вівторок, 23 вересня.

Чому відповідальність за злочини проти дітей є пріоритетом

Президент підкреслив, що не випадково першим злочином, за який Путіну висунув звинувачення Міжнародний кримінальний суд (МКС), став саме злочин проти дітей.

«Це чесно і символічно, що перший злочин, у якому Путіну висунули звинувачення, це його злочин проти дітей», — сказав Зеленський.

Він подякував усім країнам, які підтримали рішення МКС щодо Путіна та інших осіб, причетних до викрадення українських дітей, наголосивши, що «це має значення і це не повинно бути пробачене».

Повернення дітей: успіхи та виклики

Завдяки ініціативі «Bring Kids Back Ukraine» та підтримці партнерів вже 1625 дітей вдалося повернути до України. Кожне таке повернення є справжнім успіхом, адже всі врятовані діти потребують не лише реінтеграції, але й захисту від пережитої травми.

Україна також запускає спеціальний механізм для збирання всіх даних про дітей, переміщених до Росії та на окуповані території. Росія приховує правду, тому ця робота є надзвичайно важливою та охоплює:

фінансування пошукових операцій;

збирання та верифікацію інформації;

роботу над притягненням винних до відповідальності.

Посилення тиску на РФ

Президент закликав міжнародних партнерів постійно збільшувати санкційний тиск на російських політиків, посадовців, суддів, пропагандистів та всіх, хто залучений до викрадення дітей та до спроб «перепрограмувати їхню свідомість».

«Табори, де викрадених дітей навчають ненависті, які інституції до цього причетні, та навіть структури російської державної церкви, які використовуються, щоби стерти ідентичність українських дітей — все це відомо», — наголосив Зеленський.

Він додав, що кожен, хто не заплющує очі на ці злочини та діє у відповідь, захищає людяність. Президент пообіцяв, що всі, хто в Росії причетний до викрадення та знущань над дітьми, будуть під санкціями. Хоча санкційні пакети ніколи не є легкими, додавання до них осіб, винних у злочинах проти дітей, посилює цю роботу та надає їй моральної сили.

Він також згадав про зустріч у Туреччині, де російським представникам передали первинний список з іменами 339 дітей з чіткими даними. Проте Росія досі не надала реальної інформації про цих дітей та відмовляється співпрацювати з Україною та міжнародними організаціями. Володимир Зеленський закликав учасників коаліції підтримати ініціативи щодо пошуку, повернення та реінтеграції українських дітей, а також посилити реальний тиск на Росію.

«Ми повинні перетворити увагу на дію», — підсумував президент України.

Нагадаємо, держсекретар США Рубіо пояснив, що Трамп не тисне на Росію, аби не послабити позиції США як посередника у мирних перемовинах. Проте він не виключив запровадження жорсткіших санкцій проти РФ у майбутньому.