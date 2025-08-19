Повернення військовополонених, цивільних та дітей: в ОП розповіли подробиці переговорів у Білому домі

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та європейські лідери / © t.me/ermaka2022

Реклама

У Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, розмова була «дуже детальною та відвертою» як у двосторонньому, так і у багатосторонньому форматі. Зеленський назвав її «найкращою зустріччю з президентом США», додавши, що попереду — ще кращі.

Реклама

Президент Трамп під час переговорів підтвердив, що прагне швидкого завершення війни та тривалого миру, а також наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки для України. «Наші команди готові працювати над цим уже з завтрашнього дня», — зазначив Єрмак.

Особливе значення мала багатостороння зустріч із рекордною кількістю європейських лідерів під дахом Білого дому. Серед обговорюваних питань були зміцнення обороноздатності України, майбутні гарантії безпеки, відновлення держави після війни та перспектива вступу до ЄС.

Окремо піднімалася тема викрадених українських дітей. Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за її лист до керівництва Росії. Єрмак також розповів історію маленької Маргарити з Херсона, яку незаконно «всиновив» депутат держдуми РФ Сергій Міронов.

Крім того, сторони говорили про повернення військовополонених і цивільних. Україна наполягає на реалізації формули «всіх на всіх».

Реклама

«Вкрай важливо повністю реалізувати все, про що домовилися сьогодні. Від спільних рішучих кроків залежить не лише довгоочікуваний мир для українців, а й безпека всієї Європи», — підсумував Єрмак.

Він подякував Дональду Трампу за лідерство, а також європейським союзникам — Емманюелю Макрону, Александеру Стуббу, Джорджі Мелоні, Кіру Стармеру, Фрідріху Мерцу, Урсулі фон дер Ляєн та Марку Рютте. Окрему вдячність висловив американському віцепрезиденту Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо та іншим представникам адміністрації США.

Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: стало відомо, що сказав Зеленський після переговорів з Трампом.