Повернення додому: ексголову Полтавської ОДА направили керувати Харківською ОДА

Олег Синєгубов народився у Харкові і до 2019 року викладав в тутешньому університеті внутрішніх справ.

У п’ятницю, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської облдержадміністрації. Упродовж останніх двох років чиновник очолював адміністрацію Полтавської області.

Про це призначення стало відомо з указу глави держави, опублікованого на офіційному сайті.

“Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", – йдеться в документі.

Сам чиновник, який дотепер очолював Полтавську ОДА, уже відреагував на це призначення дописом на своїй сторінці у Facebook.

“Для мене це новий етап у житті. Відчуваю велику відповідальність. Я добре знаю Харківську область, адже народився та працював у ній до призначення на Полтавщину”, - написав він.

Відомо, що 38-річний Олег Синєгубов народився в Харкові. У 2004 він закінчив Національний університет внутрішніх справ. У 2000–2008 роках служив в органах внутрішніх справ України, а з 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах – від старшого викладача до декана факультету.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації буде перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, який народився 1980 року в Харкові.

Нагадаємо, уряд на засіданні 25 листопада погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова та очільника Харківської ОДА Олексія Кучера.

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