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Повернення працівників аеропорту Кабула та наближення сильного шторму до США: п'ять новин, які ви могли проспати

Повернення працівників аеропорту Кабула та наближення сильного шторму до США: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Співробітники аеропорту в афганському Кабулі, включаючи жінок, повернулися на свої робочі місця. Читати далі –>
  • Тропічний шторм "Ніколас" набирає силу, наближаючись до американського Техасу. Читати далі –>
  • У Великій Британії у дітей віком 12-15 років буде можливість зробити щеплення проти COVID-19 найближчим часом. Читати далі –>
  • Раптове оніміння і слабкість в кінцівках можуть бути ознакою високого рівня холестерину в крові, накопичення якого сприяє розвитку захворювань серця. Читати далі –>
  • Поблизу кладовища на дорозі у волинському містечку Нововолинськ запримітили сліди після ймовірного сатанинського ритуалу. Читати далі –>

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