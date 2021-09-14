Повернення працівників аеропорту Кабула та наближення сильного шторму до США: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Співробітники аеропорту в афганському Кабулі, включаючи жінок, повернулися на свої робочі місця. Читати далі –>
- Тропічний шторм "Ніколас" набирає силу, наближаючись до американського Техасу. Читати далі –>
- У Великій Британії у дітей віком 12-15 років буде можливість зробити щеплення проти COVID-19 найближчим часом. Читати далі –>
- Раптове оніміння і слабкість в кінцівках можуть бути ознакою високого рівня холестерину в крові, накопичення якого сприяє розвитку захворювань серця. Читати далі –>
- Поблизу кладовища на дорозі у волинському містечку Нововолинськ запримітили сліди після ймовірного сатанинського ритуалу. Читати далі –>