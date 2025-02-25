Повернення Україні ядерної зброї: у Трампа оцінили, чи реально це

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що пропозиція президента Володимира Зеленського повернути Україні ядерну зброю в обмін на відмову від вступу до НАТО не була "серйозною".

Таку думку він висловив у інтерв'ю Breitbart News у вівторок, 25 лютого.

"Ну, я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією з їхнього боку, і я не думаю, що ядерне озброєння є рішенням проблеми", – заявив Рубіо.

Держсекретар США також наголосив, що не вважає повернення ядерної зброї Україні "реалістичною вимогою".

"Нам потрібно менше країн з ядерною зброєю, а не більше. І я не думаю, що це вирішить їхню проблему, як вони її бачать. Я думаю, у нього [Зеленського – ред.] є фундаментальна проблема, і це нормально: як покласти кінець конфлікту, який існує та нікуди не дінеться, щоб він раптово не привів до нової війни через один, два чи три роки? Це те, про що доведеться говорити на будь-яких перемовинах. Але я не думаю, що ядерна зброя може бути відповіддю на це головне питання", – сказав він.

Марко Рубіо наголосив, що він виключає можливість повернення ядерної зброї Україні і в майбутньому, після закінчення війни. При цьому держсекретар США додав, що "коли справа дійде до росіян, це буде частиною розмови з ними", щоб чинити тиск на них.

Нагадаємо, заява Зеленського про ядерну зброю для України "підірвала" Кремль. Захарова вкотре повторила пропагандистську тезу про "брудну ядерну зброю", необхідну Києву для шантажу.

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