Повернення від оборони до наступу: у NYT пояснили, чому Путін призначив Герасимова замість Суровікіна

Проте Москва все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, потрібних для масового наступу, який вимагає Путін.

Начальник Генштабу збройних сил РФ, генерал Валерій Герасимов знову взяв на себе керування військовими діями Росії в Україні, переконавши свого боса Путіна, що його попередник – Сергій Суровікін – був надто пасивним на цій посаді.

Про це йдеться у статті New York Times.

На думку аналітиків, видання, Путін призначив Герасимова командувачем окупаційного угруповання військ РФ в Україні, щоб вирішити проблеми російської армії. Проте саме стратегія генерала Герасимова призвела до проблем Росії. Москва все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, потрібних для масового наступу, який вимагає Путін.

У Пентагоні з'ясували, що кількість російських генералів, яких звільнили або понизили протягом 11 місяців війни постійно збільшується. Наразі їх дев’ять.

"Це схоже на телевізійне реаліті-шоу. Я вважаю, що більш показовим є те, що росіяни досі не зрозуміли, як вони збираються керувати боєм, і я вважаю, що дисфункція серед російських командувачів є досить глибокою", – заявив заступник міністра оборони США Колін Кал.

У виданні зауважують, що від початку повномасштабного вторгнення Путін досяг небагатьох своїх цілей. Російським військам не вдалося захопити столицю Київ; президент Володимир Зеленський досі при владі; Україна має тісніші зв'язки із Заходом, ніж будь-коли; і незважаючи на ознаки деяких тріщин, позиція НАТО залишається єдиною. Навіть більш обмежена мета Росії – захоплення всього Донбасу – залишається недосяжною.

Чому призначили Герасимова

Путін звернувся до Герасимова, щоб залагодити безлад.

Вважалося, що протягом 10 років Герасимов працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генерального штабу збройних сил. Зокрема, він вивчав досвід американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії.

Герасимов посилив тактику нерегулярних бойових дій, думаючи, що копіює тактику американців. Зрештою, така позиція допомогла РФ захопити Крим і воювати на Донбасі до 2022 року. Але виявилася абсолютно недієздатною наприклад, у боях під Києвом.

Повномасштабна війна в Україні вимагала іншого маневру. Там генерал Герасимов був неефективним.

Сам генерал Герасимов мало не став жертвою поганого планування своїх підлеглих, коли наприкінці квітня він ледве уникнув загибелі під час українського удару, коли відвідував свої війська.

"Це пов’язано з відсутністю серйозної підготовки та оперативного досвіду в російському Міністерстві оборони. Коли ти потрапляєш у справжню війну, як в Україні, одразу кидаються в очі всі їхні недоліки", — сказав Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці та колишній головнокомандувач армії США в Європі.

Чому зняли Суровікіна

Результати цих недоліків були продемонстровані в листопаді минулого року, коли генерал Суровікін оголосив про відступ Росії з Херсона, назвавши це "важким" рішенням.

Під час виступу Суровікіна не було Путіна. Відсутність диктатора, за словами офіційних осіб США та НАТО, відображала його бажання дистанціюватися від приголомшливої військової поразки.

Але генерал Суровікін, за словами американських військовослужбовців і чиновників адміністрації Байдена, зміцнив хиткі позиції Росії в Україні, особливо на півдні. Він наполягав на тому, щоб російські війська залишили Херсон, і здійснив відступ, який мінімізував втрати росіян. Потім він зосередив свої сили на тому, що армія США називає "глибиною обороною".

Хоча його захисні кроки викликали у Вашингтоні занепокоєння щодо того, що Росія зможе протистояти поновленим українським наступам, так звані "військові кореспонденти" РФ відреагували зовсім інакше, розкритикувавши російське військове командування за відступ із Херсона.

Офіційні особи США та союзників вважають, що Герасимов і міністр оборони РФ Сергій Шойгу використали скептицизм Путіна щодо оборонної позиції Суровікіна.

За їхньою інформацією, Герасимов і Шойгу запропонували повернутися до "наступу з потенційною початковою метою взяття Краматорська на сході.

Підвищення генерала Герасимова також мало на меті відвернути критику з боку "військових кореспондентів" і стримати зростаючу владу Євгена Пригожина, голови групи найманців "Вагнер".

У виданні вважають, що Путін вимагатиме від Герасимова повернутися до активних наступальних дій, внаслідок чого останній опиниться під великим тиском.

Нагадаємо, що 11 січня начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначили командувачем Об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.

Сергій Суровікін, який пробув на цій посаді лише три місяці, став заступником Герасимова.

Військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, як Герасимов змінить тактику завдання масованих ракетних ударів.

Читайте також: