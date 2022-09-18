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"Повернеться до Росії обіср*ний": Піонтковський розповів, як Путіна готуються відсторонити від влади

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"Повернеться до Росії обіср*ний": Піонтковський розповів, як Путіна готуються відсторонити від влади

Фото: Associated Press

Російського диктатора Путіна можуть позбавити його влади.

Тоді Росією керуватиме колективний орган - Рада безпеки РФ. 

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в етері телеканалу Freeдом. 

"Путін хоче переговорів, щоб переконати владу України підписати договір про припинення вогню, зафіксувавши за Росією деякі території. Чи зрозумів він, що це неможливо - складно сказати. Але його оточення зрозуміло. Мої джерела у Москві повідомляють мені, що російська верхівка все більше обговорює інші варіанти. Так, ідеолог війни та ненависник України Ковальчук пропонував свій варіант Путіну: оголосити про його хворобу і на час хвороби його повноваження передаються Раді безпеці. Я думаю, коли Путін повернеться зі Самарканду обіср*ний, це знову буде на порядку денному", - пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, Піонтковський розказав, як принизили Путіна на засіданні ШОС

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