Повернути контроль над окупованими територіями: у Пентагоні наголосили, чому допомога Україні украй критична

Українці не лише захищають себе, але й прагнуть повернути суверенну територію.

Міністерство оборони США підкреслило критичну важливість надання Україні допомоги, щоб країна могла не лише захищатися, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Критично важливо, щоб ми могли отримати додаткове фінансування, а також асигнування на цілий рік, аби мати можливість забезпечити допомогу Україні. В тому числі ППО та боєприпасами, щоб вони (українці – ред.) могли не тільки захищати себе, а й повертати суверенну територію», - наголосив представник оборонного відомства.

Нині в Україні точаться активні бойові дії, під час яких Росія досягає невеликих успіхів. Але, як зауважив Райдер, українці довели, що є сміливими воїнами, а також діють дуже інноваційно.

«Тому ми не сумніваємося, що вони продовжать хоробро битися. Але абсолютно важливо, щоб ми дали їм необхідні ресурси зараз, аби не було надто пізно», - резюмував представник Пентагону.

Нагадаємо, що раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що країнам НАТО доведеться воювати з Росією, якщо Україна програє у війні з РФ. Він додав, що країни Балтії мають обґрунтовані занепокоєння, що можуть стати наступними жертвами агресії Кремля.

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