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"Повернути все, як було": очільник САП зробив гучну заяву про антикорупційні органи
Голова САП Олександр Клименко заявив, що підтримує повне відновлення незалежності НАБУ та САП, як це передбачено євроінтеграційною дорожньою картою.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що виступає за повне відновлення незалежності антикорупційних органів у тому вигляді, в якому вона існувала раніше.
Про це він сказав в інтерв’ю “Суспільному”.
“Ми досить відверто, чесно й послідовно говоримо про те, що хочемо повністю повернути все так, як було”, — наголосив він.
За словами Клименка, це питання є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом у межах дорожньої карти щодо вступу. У документі передбачене не лише збереження незалежності, а й посилення антикорупційних органів.
“Є конкретні кроки, які передбачаються ― і Україна з ними погодилася. Передбачалося, що ми будемо посилювати ці органи, розробляти нове законодавство, яке дасть більше можливостей для боротьби з корупцією”, — зазначив очільник САП.
Раніше президент Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту, що стосується діяльності НАБУ та САП.
За його словами, документ є “збалансованим” і має забезпечити реальне посилення системи правопорядку, гарантувати незалежність антикорупційних органів. Текст законопроєкту мають внести до Верховної Ради вже сьогодні, утім його зміст поки не розкривають.