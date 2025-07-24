"Повернути все, як було": очільник САП зробив гучну заяву про антикорупційні органи

Керівник САП Олександр Клименко / © Укрінформ

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що виступає за повне відновлення незалежності антикорупційних органів у тому вигляді, в якому вона існувала раніше.

Про це він сказав в інтерв’ю “Суспільному”.

“Ми досить відверто, чесно й послідовно говоримо про те, що хочемо повністю повернути все так, як було”, — наголосив він.

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За словами Клименка, це питання є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом у межах дорожньої карти щодо вступу. У документі передбачене не лише збереження незалежності, а й посилення антикорупційних органів.

“Є конкретні кроки, які передбачаються ― і Україна з ними погодилася. Передбачалося, що ми будемо посилювати ці органи, розробляти нове законодавство, яке дасть більше можливостей для боротьби з корупцією”, — зазначив очільник САП.

Раніше президент Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту, що стосується діяльності НАБУ та САП.

За його словами, документ є “збалансованим” і має забезпечити реальне посилення системи правопорядку, гарантувати незалежність антикорупційних органів. Текст законопроєкту мають внести до Верховної Ради вже сьогодні, утім його зміст поки не розкривають.

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