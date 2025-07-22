"Повертає в часи Януковича": реакція на рішення Ради знищити незалежність НАБУ і САП

Експрезидент України Віктор Янукович / © УНІАН

Реклама

Законопроєкт №12414, який 22 липня ухвалила Верховна Рада, викликав хвилю критики та обурення в суспільстві, зокрема — серед чинних та експолітиків, посадовців, антикорупціонерів та експертів. Підтриманий парламентом документ підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, дає можливість забирати в них будь-які справи і керувати розслідуваннями. Критики законопроєкту стверджують — якщо президент Володимир Зеленський підпише закон, то знищить ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності і поверне Україну до часів експрезидента Віктора Януковича.

ТСН.ua зібрав реакції на ухвалення законопроєкту №12414 про фактичну ліквідацію незалежності САП та НАБУ.

Віталій Шабунін

Одним із різких критиків документа виступив голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін. Ще до ухвалення документа в парламенті він закликав народних депутатів не голосувати за законопроєкт та пояснив негативні наслідки.

Реклама

«Законопроєктом #12414 Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції гідності і повертає нас в часи Януковича (щонайменше в сфері справедливості)», — написав Шабунін на своїй Facebook-сторінці.

Він акцентував, що законопроєкт підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, дає можливість забирати в них будь-які справи і керувати розслідуваннями. За таких умов у роботі згаданих антикорупційних органів не буде жодного сенсу. На думку Шабуніна, генпрокурор «зупинить розслідування усіх друзів президента».

«Відповідно так само немає жодного сенсу в електронному декларуванні, покаранні за незаконне збагачення, спецконфіскації та всіх інших антикорупційних реформах Революції гідності», — додав голова правління «Центру протидії корупції».

Перед ухваленням документа в Раді він звернувся до народних депутатів, які збираються підтримати законопроєкт:

Реклама

«Згадайте, що українці робили з регіоналами. Зараз українці значно зліші, ніж були тоді. Ви ж не думаєте, що Зеленський буде вас захищати? Здалися ви йому».

«Ну і про вступ в ЄС, шановні українці, можемо вже прям зараз забути. Аби безвіз зберегти», — додав Шабунін.

Він також опублікував на своїй сторінці промовисте зображення половини обличчя Зеленського та пів обличчя Януковича.

Допис Віталія Шабуніна / © Віталій Шабунін / Facebook

Мустафа Найєм

Колишній нардеп та ексочільник Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм також критично висловився про депутатів, які підтримали скандальний законопроєкт №12414.

Реклама

«Виявилося, що в цьому скликанні Верховної Ради більше тих, хто прагне знищити НАБУ і САП, ніж у попередньому. Навіть серед тих, хто колись виступав проти їх створення: представників старих еліт, «регіоналів» і системних корупціонерів, із якими нинішні депутати боролися на виборах», — йдеться в заяві громадянського діяча у Facebook.

У Найєма склалося враження, що в парламенті трохи не так зрозуміли фразу «можемо повторити» і вирішили, що це не про них. Таким чином автор повідомлення натякнув на початок Євромайдану 2013 року.

«Ні. Ви — не можете повторити. А от люди — можуть. Але я щиро вірю, що до цього не дійде і не має дійти», — зазначив екснардеп.

Найєм наголосив, що він, усі, хто у тверезому глузді, міжнародна спільнота та партнери сподіваються на вето від Зеленського

Реклама

Громадський діяч також пригадав заяви президента України під час зустрічі з колективом НАБУ 28 жовтня 2019 року.

«На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть — тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми — звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки», — процитував Зеленського Найєм.

Роман Лозинський

Народний депутат Роман Лозинський заявив, що Рада проголосувала за «ручний НАБУ та САП під генпрокурором, який під президентом».

«В Євросоюз можна вже не йти. Дорога в митний союз — відкрита. Перемогли. Здобули. Поки найвідданіші українці вбивають ворогів і вмирають за Україну на фронті, 263 народні депутати проголосували за інше наше майбутнє — ручний НАБУ та САП під генпрокурором, який під президентом. Бо що? Бо своїх відмазувати треба якось, а не оці всі ваші розслідування, відповідальність, і незалежні державні інституції. Жесть», — йдеться в заяві Лозинського на його Instagram-сторінці.

Реклама

«В̶і̶к̶т̶о̶р̶ ̶Ф̶е̶д̶о̶р̶о̶в̶и̶ч̶ Володимир Олександрович, якщо ми програємо війну, значна частина цієї поразки буде спричинена саме сьогоднішніми подіями і вашим підписом», — резюмував депутат.

Максим Нефьодов

Колишній очільник Державної митної служби України, чинний депутат Київради Максим Нефьодов порівняв голосування в парламенті за законопроєкт №12414 із так званими «ручними голосуваннями» в Раді в часи президентства Януковича та додав до свого допису відповідне архівне фото.

«Фото ручного голосування. 12 років — і ми по колу повертаємось сюди ж? Далі, розуміємо, або Майдан-3, або грузинський сценарій із відмовою від євроінтеграції і скасуванням безвізу? І все це під час війни?» — обурився Нефьодов на своїй Facebook-сторінці.

Допис Максима Нефьодова / © Максим Нефьодов / Facebook

Мар’яна Безугла

Своєю чергою народна депутатка Мар’яна Безугла підтримала законопроєкт №12414.

Реклама

«Вважаю, що з усього „салату“ правоохоронних органів треба взагалі зробити один. Має бути поліція, прокуратура, контррозвідка, розвідка в країні — і все. Як варіант, ще єдиний орган слідства. Не „екосистема“, не „зоопарк“ і не „інфраструктура“ з переведенням стрілок», — написала політикиня у телеграм-каналі.

Валерій Пекар

Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і бізнес-школи Українського католицького університету, підприємець та громадський діяч Валерій Пекар, коментуючи скандальне рішення Ради, закликав не ліквідовувати здобутки Революції Гідності.

«Всі ці роки в Україні діяла неписана угода щодо того, щоб не ліквідовувати здобутки Революції Гідності — передусім курс в Європу. Чимало речей пробачали кожній владній команді, поки ця угода діяла. Я не знаю, якими словами пояснити, що не треба це руйнувати. Це те, на чому тримається вся країна, — на мрії про європейське, а не російське майбутнє. Не робіть цієї помилки, будь ласка. Вона дуже, дуже дорого коштуватиме», — застеріг Пекар у Facebook.

Олександр Сушко

Після рішення парламенту виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко висловив думку, що заразах Україна перебуває на важливій історичній розвилці, за якою може початися рух за грузинським сценарієм. Йдеться про згортання засадничих європейських реформ та громадянських свобод.

Реклама

Сушко нагадав, що створення незалежних НАБУ і САП було однією із основоположних умов першого (основного) блоку Плану дій з візової лібералізації (2010-2017 років), за наслідками виконання якого Україна отримала безвізовий режим з ЄС.

«Для Грузії безвізовий режим до ЄС буде припинений, скоріше за все, вже до кінця цього року, внаслідок системного відкату реформ та демократичних принципів. Біда в тому, що для України, за умов повномасштабної війни, на кону буде не тільки безвіз та євроінтеграція«, — застеріг автор допису у Facebook.

Інна Ведернікова

Українська журналістка, редакторка відділу внутрішньої політики видання «Дзеркало тижня» Інна Ведернікова після ухвалення законопроєкту написала у Facebook, що «сьогодні ми стали Росією».

Допис Інни Ведернікової / © скриншот

Юлія Кирієнко

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко після рішення парламенту зазначила — в неї виникло враження, «шо ми знову у 2013-му».

Реклама

«Незалежність антикорупційних органів — підґрунтя національної безпеки. Не інакше. В країні, де попри війну, чималий вплив ворожих агентів, ми просто зобов’язані мати стійкі інституції, які можуть самостійно функціонувати», — наголосила вона на своїй Facebook-сторінці.

Вона нагадала, що 2020 року вже була спроба знищити в Україні антикорупційне законодавство — коли Конституційний суд намагався поставити під сумнів діяльність НАБУ.

«Реакцію в ЄС, які давали нам кредити аби підтримати нашу економіку, я думаю не слід прописувати тут. Зараз ЄС дає зброю. І гроші. Повільно. Може не дуже достатньо для такої війни. Але без союзників звідти нам не втриматись. Що робить наша влада? Добиває НАБУ і САП. Так а нашо ж все було? За що тоді маємо війну? І за що вона у 2014-му почалась?» — поставила запитання Кирієнко.

Вона зазначила, що 2013 року українці вийшли на Майдан, бо хотіли справедливості, євроінтеграції, дотримання принципів демократії та виконання статей Конституції, «а не жити як в росії». Представники Євросоюзу 2014 року сказали Україні, що не відкриють їй шлях до ЄС без незалежних інституцій та боротьби з корупцією. Тому кожна наступна влада взялася проводити антикорупційні реформи, у межах яких і були створені НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС, ухвалені закони про люстрацію, поро олігархів та Виборчий кодекс.

Реклама

«Чи визнали ці реформи в ЄС? Так. І тільки коли Україна лише почала вибудовувати антикорупційну архітектуру та долати зовнішній вплив на владу, росія пішла війною. Аби загальмувати процес. Аби не „випустити“ зі свого автократичного поля нашу державу. То нашо зараз ми звертаємо зі шляху? Хоча й так зрозуміло, що Україну поглинає авторитаризм. Але тим, що в нас знову роблять залежними антикорупційні органи, ми відміняємо по-суті низку законів, які виборювались навіть не в Києві, а на полю бою«, — резюмувала журналістка.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ, САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.