Повільний рух Зеленського до переговорів з РФ проаналізували у WP: як змінюється підхід

Зеленський тепер наголошує на необхідності довгострокової безпеки, а не на негайному поверненні територій.

Поки ЗСУ намагаються стримати російську армію на полі бою, а новообраний президент США Дональд Трамп прагне досягти мирної угоди, президент України Володимир Зеленський останніми тижнями заявив про більшу готовність до переговорів про припинення війни. Це серйозна зміна для українського лідера, який давно присягнувся боротися за кожну п’ядь землі своєї країни.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Повідомлення Зеленського були обережними. Він прямо не сказав, що Київ погодиться на поступки – територіальні чи інші – навіть тоді, коли під російською окупацією перебувають понад 20% територій, і на тлі ймовірного збереження контролю РФ над цією землею після будь-якого припинення вогню. Але після попередньої заяви про те, що переговори можуть початися лише після виведення усіх російських військ, Зеленський тепер наголошує на необхідності довгострокової безпеки, а не на негайному поверненні території.

Також читайте Які події зможуть наблизити завершення війни в Україні: Зеленський відповів

"Зміну риторики Зеленського – те, що помітили українські та західні офіційні особи – можливо, можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту та новою адміністрацією США, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву", – йдеться у статті.

Протягом першого року повномасштабної війни вкраїнські посадовці наголошували на важливості повернення всієї територій, включно з Кримом та іншими землями, якими Росія фактично керує від 2014 року, як умови будь-якої угоди.

Однак під час останніх зустрічей із Трампом і європейськими лідерами Зеленський більше зосереджувався на тому, що він назвав "тривалим миром" для України. Так, головний пріоритет – отримання запрошення до НАТО та інші гарантії безпеки, як-от можлива присутність західних миротворців, щоб запобігти майбутнім російським нападам.

На думку офіційних осіб та аналітиків, зміна тону Зеленського, ймовірно, є спробою більше відповідати наголосу Трампа на припиненні конфлікту. Але президент України також намагається переконатися, що його країна не залишиться з порожніми руками.

За словами експосла США в Росії Майкла Макфола, адміністрація Зеленського "розуміє, що все зміниться" за Трампа.

"Я думаю, що Зеленського це звільняє від його замкнутої позиції, що вони збиралися воювати до кордонів 1991 року, незважаючи ні на що. Тепер він може сказати: "Ну, я б хотів це зробити, але Трамп прийшов, і все змінилося", – висловився Макфол.

У нещодавньому інтерв’ю Sky News Зеленський заявив, що "гаряча фаза війни" може припинитися, якщо Україна вступить до НАТО. За його словами, землі, які контролюють російські війська, можуть бути повернуті пізніше "дипломатичним шляхом". У статті вказано, що ці коментарі ознаменували найяскравіше визнання президентом того, що Київ розгляне принаймні тимчасову поступку територіями.

Водночас дипломати НАТО заявили, що запрошення України до блоку залишається віддаленою перспективою через побоювання та політичну невизначеність у державах-членах, включно зі США та Німеччиною, та через заперечення інших членів, таких як Угорщина.

Високий дипломат Альянсу сказав, що Зеленський не може відмовитися від вимоги щодо західних гарантій безпеки, незважаючи на небажання ключових союзників.

"З українського погляду цілком логічно порушувати це питання, тому що, звісно, якщо ви українець, то єдиною гарантією безпеки, якій ви дійсно цінуєте, є членство в НАТО. Тому він зробить усе, щоб проштовхнути це. Не можна звинувачувати хлопця в цьому", – сказав дипломат.

Зрештою, більшість сумнівається у готовності президента Росії Володимира Путіна до переговорів, допоки його війська досягають успіхів на фронті, незважаючи на великі втрати. Деякі посадовці припускають, що Зеленський мудро підстраховується та сподівається, що його поступливіша позиція приверне увагу адміністрації Трампа та залишить його відкритим для надання більшої підтримки обороні України, якщо Путін відмовиться від переговорів.

"Я ставлю себе на його місце, а що ще він повинен робити? Чи повинен він сказати Трампу та Америці, що нам не потрібна їхня допомога і ми просто зробимо це по-своєму? Я думаю, що він справляється з цим ідеально", – сказав анонімний український чиновник.

Український високопосадовець сказав, що вони "починають вірити", що війна справді може закінчитися 2025 року, оскільки розмови про мирну угоду почастішали після обрання Трампа. Але якби не всі раптові публічні розмови про мирне врегулювання, "я б не повірив, що ми наблизилися до переговорів. Я просто не думаю, що з Путіним можна домовитися", висловився чиновник.

До слова, напередодні під час виступу на засіданні Євроради Зеленський заявив, що Україна хоче миру, але не може просто заморозити війну без конкретних гарантій безпеки.

Читайте також: