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"Повинен взяти на себе відповідальність": Джонсон перепросив за скандальну вечірку

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"Повинен взяти на себе відповідальність": Джонсон перепросив за скандальну вечірку

Борис Джонсон / Associated Press

Інцидент стався 2020-му під час локдауну.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон перепросив за свою поведінку, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час локдауну.

Про це він сказав, виступаючи в Палаті громад, пише Sky News.

"Я хочу вибачитися", - сказав Джонсон. Він зауважив, що "повинен взяти на себе відповідальність" за те, що сталося. Крім того, зізнався, що "дізнався достатньо, щоб знати, що є речі, які ми просто робили неправильно".

Джонсон розповів, що зайшов до саду після 18:00 20 травня 2020 року. Мовляв, щоб "подякувати персоналу", а потім повернувся до свого офісу "за 25 хвилин". За словами прем'єра, він був переконаний, що це робочий захід.

"Озираючись назад, я розумію, що повинен був відправити всіх назад всередину. Я повинен був знайти інший спосіб подякувати їм", - сказав Борис Джонсон. 

Як повідомлялося, серез вечірку, що відбулася влітку позаминулого року, навколо британського уряду зчинився скандал, що може призвести до відставки прем'єра Бориса Джонсона. Усі британські газети вийшли зі схожими заголовками - про випивку, фарс, закликами до Бориса Джонсона піти у відставку.

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