"Повинні бути готовими до будь-якого сценарію": Кулеба впевнений, що загроза військової операції РФ проти України залишається

Десятки тисяч російських солдатів все ще знаходяться уздовж українського кордону.

Загроза військової операції Росії проти України залишається.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24"

"Хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, ніякого істотного відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання "Захід", які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання. Це навчання про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію ", — сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Російські війська залишаються уздовж кордону.

"Відведення, яке там сталося, є дуже символічним, і насправді десятки тисяч російських солдатів все ще знаходяться уздовж українського кордону, в окупованому Криму, і їхня зброя також", — додав міністр.

Кулеба зазначив, що, за його оцінкою, то, що зараз відбувається, є пробою ситуації з готовністю перейти до здійснення військової операції.

Також читайте У Путіна розповіли, доки російські війська будуть біля кордонів України

"Те нагнітання, яке здійснювалося Росією протягом тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, але і нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце України, і навіть там говорили знищити Україну — це все те, що в класичних військових правилах передує збройного конфлікту. тобто йшла підготовка свого населення, міжнародної думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включено і знову все це не почнеться ", — резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, в кінці березня в Мережі з'явилося відео, на яких Росія стягує до окупованого Криму і кордонів з Україною ешелони з військовою технікою. Світові лідери вимагали в РФ відведення військ і відзначали ескалації подій на Донбасі.

У Росії заявляли, що їхня армія пересувається на території країни тими маршрутами, якими вважає за потрібне. Війська знаходитимуться в українських кордонів до тих пір, поки вирішить керівництво країни, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити перевірку заходи в Південному та Західному військових округах, "оскільки всі поставлені цілі досягнуті". Російський міністр поставив завдання Генеральному штабу приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.

Читайте також:

Російські катери берегової охорони ФСБ вкотре провокували екіпажі українських бойових кораблів

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання