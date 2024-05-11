"Повинні бути готовими": Макрон дав розлогу відповідь щодо введення військ до України

Він наголосив, що від ситуації в Україні залежить також безпека Франції.

Україна потребує більше озброєння від країн Заходу, щоб успішно протистояти російській агресії.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує Le Figaro.

На питання журналістів про те, чи потрібно буде військам Франції приєднатись до українців у боротьбі з російськими агресорами, він відповів, що "Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту. І якщо ми допускаємо це в Україні, то це закон сильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, це відбувається за 1500 кілометрів від нас".

Він наголосив, що від ситуації в Україні залежить також безпека Франції.

"Тому ми повинні постачати більше обладнання українцям, але ми також повинні сказати наразі, якщо росіяни заходять занадто далеко, всі ми, європейці", - заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що європейці повинні бути готові діяти, щоб переконати загарбників відмовитись від своїх планів.

"Так що ні, я з усіх сил сподіваюся, що нам не доведеться воювати. Ні, Франція — не військова держава, а мирна. Але так, якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ось чому ми повинні озброюватися, і ось чому ми повинні бути стримувальним фактором і іноді викликати довіру у наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко і загрожуватимете нашим інтересам, моїй власній безпеці, то я не виключаю втручання", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли НАТО може направити війська до України.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Єврокомісії відповіла, про що саме говорили з Сі у Франції.

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