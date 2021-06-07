"Повинні показати реальну картину": Зеленський доручив провести аудит всіх водних ресурсів України

На думку президента, люди мають знати реальну ситуації в цій сфері.

Президент Володимир Зеленський доручив провести комплексний аудит всіх водних ресурсів України. Зокрема це стосується води, яку п'ють українці.

Про це він заявив 7 червня під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”.

"Буде проведений фундаментальний аудит. Так само, як з надрами. Тобто, не просто ми там позбавили 17 компаній "сплячих" ліцензій. Ні, так не буде, щоб просто для відводу очей", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що був відверто незадоволений доповіддю щодо питної води та стану забруднення річок на засіданні РНБО 4 червня. За його словами, у звіті було більше популізму.

"Тому я зупинив це питання на засіданні РНБО і сказав, що ми повинні показати реальну картину. Не те, що ви показуєте кожному наступному президенту... Тому буде проведений фундаментальний аудит", - сказав він. За його словами, нині ситуація така, що велика промисловість забруднює річки та довкілля, і на це не треба закривати очі.

"Всі ліцензії будуть проаналізовані... Всі прізвища, які є за цими компаніями, також суспільство побачить", - наголосив гарант.

Нагадаємо, Зеленський залишився незадоволеним обговоренням питання про забезпечення населення якісною водою. Питання перенесли на наступне засідання. За його словами, проблемним питанням є ситуація з Бортницькою станцією в Києві, яку від 2012 року збиралися реконструювати із залученням грошей японської сторони.

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