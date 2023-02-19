"Повинні виконати свою домашню роботу": Боррель сказав, коли Україна стане членом ЄС

Україна за рік досягла величезного прогресу на шляху до вступу в Європейський союз.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна належить до сім'ї ЄС, європейської культури та цивілізації і точно стане членом Євросоюзу. З такою заявою Боррель виступив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Україна належить до сім'ї ЄС та буде членом Євросоюзу. Точно. Після всього, що сталося, після бомбардувань та вбивств Росією. Те, як вони справляються. Майбутнє України у ЄС. Це зобов'яже нас змінити наші процедурні правила. Це змінить розмір та різноманітність Європи. Оскільки якщо Україна стане членом, багато балканських країн захочуть також", – заявив Боррель.

Він також висловив упевненість у тому, що Україна впорається з усіма реформами швидко, і ЄС має підтримати її на цьому шляху. Боррель додав, що Єврокомісія ще ніколи так швидко не працювала.

"Україна – член ЄС, європейської сім'ї, культури, європейської цивілізації. Це просто має бути інституційно оформленим. Вони повинні виконати свою домашню роботу, ми маємо допомогти їм. І ми підготуємося, щоби прийняти Україну до нас", – додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Україна стане членом Європейського союзу. Політикиня вважає, що рух України допомагає не лише самій країні, а й Європейському союзові. Також президентка Єврокомісії переконана, що ЄК сприятиме Україні наближатися до вступу.

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