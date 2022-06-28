Повинні зробити вибір: Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії

Міністр адресував послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії в організації.

Про це міністр написав у Twitter.

"Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ", - зазначив він.

Кулеба додав, що наша відданість 10 принципам Гельсинського заключного акту повинна бути сильніша за жорстоку силу, що прагне їх знищити.

Нагадаємо, у березні Росію виключили з Ради Європи.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

Росія стала найбільшою терористичною організацією світу – звернення Зеленського за 27 червня

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