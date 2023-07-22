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Повітряна тривога та майбутня допомога США України: головні новини ночі 22 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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2958
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога та майбутня допомога США України: головні новини ночі 22 липня 2023 року

Вночі в Україні лунала сирена / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 липня 2023 року:

  • США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - ЗМІ Читати далі –> 
  • У низці українських областей була оголошена повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
  • США вважають, що відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози Росії Читати далі –>
  • В ООН засудили напади РФ на порти: страждають не лише українці, але і країни Глобального Півдня Читати далі –>
  • У США жінка вперше може очолити ВМС: її кандидатуру висунув Байден Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2958
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