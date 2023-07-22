Повітряна тривога та майбутня допомога США України: головні новини ночі 22 липня 2023 року

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Головні новини ночі 22 липня 2023 року:
- США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - ЗМІ Читати далі –>
- У низці українських областей була оголошена повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
- США вважають, що відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози Росії Читати далі –>
- В ООН засудили напади РФ на порти: страждають не лише українці, але і країни Глобального Півдня Читати далі –>
- У США жінка вперше може очолити ВМС: її кандидатуру висунув Байден Читати далі –>
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