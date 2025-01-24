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"Повна фігня": у МЗС України прокоментували ультиматум Росії

"Повна фігня": у МЗС України прокоментували ультиматум Росії

Речник МЗС України Георгій Тихий / Фото: МЗС України

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що держава-агресорка не має права висувати будь-які вимоги.

В  українському МЗС назвали “повною фігнею” вимогу Російської Федерації скасувати обіцянку НАТО щодо вступу України задля завершення війни.

Так прокоментував цей російський ультиматум речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х.

“Ой, лишенько, союзник Північної Кореї висуває ультиматуми НАТО. Повна фігня”, — написав він.

За словами Георгія Тихого, Росія, розв’язавши загарбницьку війну в Європі, не має права висувати такі вимоги.

“Москві слова не давали з цього питання. Росія веде загарбницьку війну в Європі. Її окупаційні війська перебувають в Україні та інших європейських країнах. Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії”, — наголосив він.

Нагадаємо, заступник очільника російського МЗС Олександр Грушко заявив, що вступ України до НАТО "виключає досягнення миру".

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