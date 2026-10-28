"Повна готовність до війни": Кім Чен Ин віддав жорсткий наказ своїй армії

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав командирів армійських рот посилити військову підготовку та підвищити боєготовність підрозділів. Він назвав це їхнім «головним революційним завданням».

Про це він заявив під час фотосесії з учасниками третьої зустрічі командирів рот Корейської народної армії, пише The Korea Times.

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На заході також були присутні заступник голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї Пак Чон Чхон, міністр оборони Кім Сон Гі та начальник Генштабу Рі Йон Гіль.

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За словами північнокорейського диктатора, командири мають забезпечити «бойову підготовку своїх підрозділів для повної готовності до ведення війни». Для цього він закликав докорінно посилити «інтенсивність і якість військових навчань».

Кім Чен Ин також наголосив, що відданість командирів державі та їхні лідерські якості мають підтверджуватися конкретними результатами. Він закликав перетворювати підрозділи на «загони, здатні протистояти сотні супротивників, із непохитною революційною вірою, патріотичним духом, неперевершеною героїчною витримкою та бойовою ефективністю».

Майбутнє розбудови сильної армії він назвав «надзвичайно перспективним» завдяки зусиллям військових. Також диктатор КНДР доручив командирам «твердо просувати справжню природу армії як армії Партії та армії ідеології та основних елементів».

Нагадаємо, раніше Кім заявив про нову мету КНДР — наказав командирам «створити найсильнішу армію та прискорити військову революцію за корейським зразком, навчаючи найсильніші роти». З його слів, на горизонті «нова ера нарощування військових збройних сил».

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Зауважимо, що заяви диктатора пролунали за кілька днів після того, як його молодша сестра Кім Йо Чжон оголосила про «психологічну війну» проти Південної Кореї. Вона пригрозила, що Пхеньян «не проявить милосердя», якщо буде завдано будь-якої шкоди територіальній безпеці КНДР або її військовослужбовцям.

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