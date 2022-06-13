Повна капітуляція західної Європи, а потім США: історик озвучив "бажаний результат" Путіна

За словами історика, РФ володіє фактично невичерпним людським ресурсом, який можна кидати у бій як "гарматне м'ясо".

Росія – величезна країна, у якій людське життя не вартує зовсім нічого. Тому Путіну все одно, скільки людей він у цій війні "покладе".

Про це заявив американський історик російського походження Юрій Фельштинський у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"При такому режимі війну можна вести дуже довго і руйнувати територію за територією, щоб добитися бажаних результатів", – зазначає історик.

За його словами, бажаний результат для Путіна – повна капітуляцію Західної Європи, а потім уже і США перед Росією.

"Це наче і примітивний план і хочеться сказати, що такий план міг придумати божевільний. Але від того, що ми скажемо, що Путін божевільний, нічого не зміниться", – підсумував Фельштинський.

Раніше Юрій Фельштинський заявив. що Путін може розпочати термоядерну війну.

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