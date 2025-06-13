"Повна неадекватність РФ": Сибіга відповів, чи будуть нові переговори у Стамбулі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на запитання про те, чи буде третій раунд мирних переговорів з Росією у Стамбулі. За його словами, Київ не зацікавлений продовжувати перемовини з Москвою, якщо не буде предметної розмови про припинення вогню.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Очільник МЗС наголосив, що для України ключове — досягнення припинення вогню і вона зацікавлена в зустрічі на рівні президентів.

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«Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню», — сказав міністр.

Він зазначив, що попередні раунди переговорів показали конструктивність, прагнення України до миру.

«Україна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента Трампа особисто щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свою конструктивність, провівши зустрічі на відповідному рівні», — висловився Сибіга.

За його словами, попередні раунди перемовин також показали неадекватність російської сторони: вона не змінила риторику ультиматумів.

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«Ми були готові обговорювати субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали (меморандумі — ред.). Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції», — наголосив очільник МЗС.

Він також закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії. Сибіга сподівається, що червневий саміт G7 принесе нові рішення по таких обмеженнях, а також «сильні рішення щодо заморожених активів».

Нагадаємо, підчас другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня не відбулося жодних зрушень у критично важливих темах: Україна та РФ обмінялися своїми варіантами меморандумів про припинення вогню і залишилися на своїх позиціях. Москва відкинула ідею негайного та безумовного припинення вогню. Вдалося лише домовитися про новий обмін військовополоненими та тілами загиблих бійців.

4 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нова зустріч для переговорів з Україною поки не має чітких термінів. Усе залежить від того, наскільки швидко сторони опрацюють проєкти меморандумів, які надійдуть на розгляд.

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Своєю чергою 7 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність продовження мирних переговорів між Україною та РФ.

10 червня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що наразі зарано говорити про початок третього раунду переговорів з Москвою. Відсутність достатнього міжнародного тиску на країну-агресорку є головною перешкодою для досягнення політичного прогресу.