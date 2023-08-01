"Повна нісенітниця". Данілов про статтю Politico щодо "плану на випадок загибелі Зеленського"

Данілов запевнив, що таких ніяких подібних планів у влади немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував статтю американського видання Politico про те, що Україна має план на випадок загибелі президента Зеленського.

Про це Данілов сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Секретар РНБО різко заявив, що все, що написано у цій статті – "повна нісенітниця".

"По-друге, не треба зараз під час війни нам підкидати такі інформаційні "вкиди"... Ці журналісти, на превеликий жаль, взагалі не розуміють, про що йдеться. Це абсолютно некоректна інформація. Ніяких планів немає. Є президент країни і Верховний головнокомандуючий Збройних сил, який виконує свої обов’язки. Для чого це зробило поважне видання Politico – мені складно сказати, але ми можемо здогадуватись. У нас є Конституція, у нас є закон і ми знаємо, як треба робити", – сказав Данілов.

Нагадаємо, що у виданні Politico написали, що в України є план на випадок убивства президента Зеленського.

У виданні зазначали, що у разі загибелі президента України, його обов'язки, відповідно до Конституції тимчасово виконуватиме спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Автори статті відзначають, що важливу роль у керуванні країною у такому разі відігравали б також керівнник ОПУ Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Міноборони Олексій Рєзніков. Головнокомандувачем ЗСУ залишився б Валерій Залужний.

Сам Зеленський в інтерв'ю CNN за 5 липня цього року заявляв, що не думає про замах на себе, адже це робота його охоронців. В іншому інтерв'ю глава держави заявляв, що вже понад рік щоденна небезпека стала частиною його життя.

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