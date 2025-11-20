Повна зміна уряду: нардеп від "Слуги народу" оцінив таку можливість

Народний депутат Микита Потураєв / © УНІАН

Негайна зміна уряду в Україні на тлі корупційного скандалу в енергетиці є лише «красивим політичним гаслом», яке не можливо реалізувати одразу.

На цьому наголосив народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю виданню lb.ua.

«Лозунги про негайну відставку уряду виглядають політично красиво, але на практиці це демагогія», — заявив він.

Нардеп пояснив, що зміну уряду потрібно підготувати, визначившись із відповідними кандидатами на посади.

«Потрібно розуміти, хто буде замість, скільки часу триватиме процес, які критерії формування нового уряду. Це довгий процес, а не те, що можна зробити „завтра“, — наголосив Потураєв.

Нагадаємо, напередодні, 19 листопада, Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра юстиці Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, які фігурують в розслідуванні НАБУ та САП в так звані справі «Мідас».

За день до цього депутати фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну Ради, вимагаючи відправити у відставку весь уряд, а не лише Галущенка та Гринчук.