Повне припинення вогню: представники Трампа вирушать до Лондона на перемовини

Дональд Трамп / © Associated Press

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Представники адміністрації президента США Дональда Трампа знову прибудуть до Лондона, де мають відбутися переговори, спрямовані на врегулювання питання тимчасового перемир’я в Україні. Про це повідомив спеціальний радник американського президента з українсько-російських справ Кіт Келлог.

Про це інформує Fox News.

“Ми вже обговорювали можливість встановлення короткострокового перемир’я. Саме з цією метою ми цього тижня повертаємося до Лондона — аби закріпити досягнуті домовленості”, — заявив він.

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Келлог підкреслив, що Трамп, за його словами, зробив більше для врегулювання найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни лише за три місяці, ніж було зроблено за попередні понад 900 днів.

“Трамп — людина рішень. І я добре знаю, що він не терпить проблем без конкретних пропозицій для їх вирішення. На щастя, у нас є доволі життєздатне рішення”, — наголосив спецпредставник.

Одним із ключових елементів, на його думку, є укладання між США та Україною угода щодо мінеральних ресурсів.

“Також ми просуваємось у напрямку досягнення повного припинення вогню. Під цим я маю на увазі припинення бойових дій на морі, в повітрі, на суші, а також у промисловості — щонайменше на 30 днів. Далі, сподіваюся, це трансформується в довготривалу мирну угоду”, — додав Келлог.

Він визнав, що досягти такого результату вкрай непросто.

“Але я переконаний: якби не президент Трамп, ми б не перебували там, де зараз. Він справді веде справу до завершення конфлікту”, — резюмував він.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа назвали умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни.