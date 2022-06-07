"Повне розуміння наших потреб": Джонсон готовий надати Україні саме ту зброю, яка необхідна

"Повне розуміння наших потреб": Джонсон готовий надати Україні саме ту зброю, яка необхідна

Президент Зеленський розповів британському прем'єрові про ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 7 червня.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки. Передусім, на Донбасі і у південних регіонах України", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що у Джонсона є "повне розуміння наших потреб і готовність надати Україні саме ту зброю, яка так необхідна, щоб захищати життя українців".

Також Володимир Зеленський поговорив зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Головною темою розмови була оборона та підтримка України.

Нагадаємо, що Борис Джонсон отримав вотум довіри і залишається прем'єр-міністром Великої Британії.

Зазначимо, що Британія під керівництвом Бориса Джонсона є одним із лідерів фінансової та військової допомоги Україні у війні з РФ. Українці ж своєю чергою називають Джонсона "великим другом" України і придумали йому українське прізвище "Джонсонюк".